Близкая к Беларуси страна решила не вмешиваться в дела соседа-изгоя

Политика

Украина никогда не вмешивался и впредь не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Киев заинтересован в том, чтобы республика была демократичной и свободной страной. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Я хочу заверить всех, что Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, - сообщил министр. - Как государство нас интересует, чтобы Белоруссия была свободной и демократической».

При этом, Кулеба считает, что белорусский лидер Александр Лукашенко сам лишает себя возможности «к цивилизованному диалогу с миром и Украиной», передаёт РИА «Новости».

Примечательно, что заявление о невмешательстве в дела Беларуси прозвучало через три дня после того, как Украина запретила авиасообщение с республикой и закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолётов. Решение было принято в ответ на инцидент с принудительной посадкой в Минске борта Ryanair. Кроме Украины авиасообщение с Беларусью прекратили еще не менее 20 стран мира.