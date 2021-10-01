Белорусский президент пообещал «разобраться с каждым мерзавцем». Повод для зачисток есть
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что спецслужбы проведут зачистки. Поводом стало убийство сотрудника КГБ.
По замыслу Лукашенко, спецслужбы и другие подразделения силового блока должны «отработать» разных людей и организации. Это сделают точечно и аккуратно - зачисток по всему фронту не будет.
«У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем», - сказал президент и объяснил, что если «ходить фронтами», могут пострадать невинные и не причастные к этому делу люди. Слова Лукашенко приводит БелТА.
Ранее Лукашенко прояснил детали спецоперации, в ходе которой погиб сотрудник сверхсекретного подразделения КГБ. Он ответил на вопрос, почему застреленный в итоге силовик был без бронежилета.
Напомним, сотрудник КГБ погиб в ходе перестрелки при проверке адреса. По нему открыл огонь находящийся в квартире мужчина. Реакцию Лукашенко на трагедию процитировала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.