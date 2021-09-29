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Политика
Процитировали реакцию Лукашенко на трагедию с сотрудником КГБ из сверхсекретного подразделения
29 сентября, 2021 12:38
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President.gov.by
«Экстраординарную» трагедию с сотрудником КГБ прокомментировал президент Беларуси Александр Лукашенко. Напомним, связанный с протестами белорус и сотрудник сверхсекретного подразделения застрелили друг друга в Минске.
О реакции президента рассказала пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. По ее словам, Лукашенко был мгновенно уведомлен о смерти и поручил оказать помощь семье.
«Безнаказанным это не останется», - процитировала она Лукашенко. Об этом пишет БелТА.
Белорусский президент поручил «посекундно» разобраться в трагедии, так как известны не все детали инцидента.
Напомним, сотрудник КГБ погиб накануне в перестрелке. Издание Sputnik Беларусь сообщило, что погибший служил в элитном и сверхсекретном подразделении «Альфа».
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