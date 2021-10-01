Александр Лукашенко объяснил отсутствие бронежилета на застреленном кэгэбэшнике
Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил отсутствие защиты, в частности, бронежилета на сотруднике КГБ, который был застрелен в ходе специальной операции 28 сентября. По словам белорусского лидера, «это был первый вопрос», который он задал председателю КГБ Ивану Тертелю.
Лукашенко получил ответ, что «это была их инициатива» - остаться в гражданской одежде.
Президент добавил, что силовики отрабатывали оперативную информацию без защиты, «чтобы не напрягать общество». Об этом пишет БелТА.
«Трудно их за это осудить. Просто ребята не хотели лишний раз, как они говорят, светиться, защищая людей», - заключил Лукашенко.
Ранее президент республики раскрыл некоторые подробности спецоперации, в ходе которой погиб сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. Глава государства заявил, что «не простит» гибель парня. Он пообещал привлечь к ответственности тех, кто оставляет негативные комментарии в соцсетях в связи со стрельбой в кэгэбэшника.