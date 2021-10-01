Лукашенко «не простит» гибель сотрудника КГБ. Он рассказал подробности смерти и пригрозил всем
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал детали спецоперации, в которой погиб сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. По его словам, он забежал в квартиру первым и умер с двух выстрелов.
Несколько заявлений Лукашенко в связи с гибелью силовика опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Говоря о деталях спецоперации, которую выполнял погибший, президент сказал: «Дима опередил других, прикрывая группу, забежал в квартиру первым. «Оружие на пол!» Вместо этого ему стреляют в сердце. Умирая, с двух выстрелов, Дмитрий расстрелял убийцу».
Затем Лукашенко пообещал привлечь к ответственности всех, кто очерняет память сотрудника. На негативные комментарии Лукашенко отреагировал: «Окрестино свободно... Мы не простим гибель этого парня».
Ранее сообщалось о задержании около 50 человек в Беларуси. Это связывали с негативными комментариями в соцсетях в адрес погибшего сотрудника КГБ.