Белый дом оставил себе «поле для маневров» на фоне протестных акций по всей России

Политика

Соединенные Штаты оставляют за собой право принять новые антироссийские санкции в связи с ситуацией с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Заявление прозвучало на следующий день после прошедших в России митингов в поддержку оппозиционера.

«Как вам известно, ранее в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами мы ввели ряд (антироссийских – прим.) санкций, и мы сохраняем за собой право ввести дополнительные санкции в будущем«, - сообщила представитель администрации США в ходе брифинга для журналистов.

Также она выразила надежду на то, что власти РФ «будут гуманно обращаться» с осужденным оппозиционером и что политик будет »в безопасности и в конечном счете - освобожден«, передаёт РИА «Новости».

Напомним, 21 апреля в крупнейших городах России прошли очередные протестные акции в поддержку Навального. Сам политик находится в больнице во Владимире, куда его переместили из исправительной колонии в связи с ухудшением здоровья. При этом, оппозиционер ведёт голодовку из-за того, что к нему не допускают его лечащих врачей. Ранее медики Навального попросили оппозиционера прекратить голодовку в связи с рисками для здоровья и даже жизни.