Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

В городах России противников Владимира Путина задерживал люди в штатском

Антон Мельников
21 апреля, 2021 22:36
2 мин
Антон Мельников
21 апреля, 2021 22:36
2 мин
«Русская планета» / Анастасия Красильникова
«Русская планета» / Анастасия Красильникова

21 апреля по российским городам снова прокатилась волна протестов.

Одним из основных требований митингующих стало допустить независимых врачей к оппозиционному политику Алексею Навальному, который содержится в колонии во Владимирской области. В конце марта стало известно, что у оппозиционера возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Силовые структуры отметились очередным жестким ответом на протестные акции. Против демонстрантов применялись, ставшие уже классическими, дубинки, а также перцовый газ и электрошокеры. Использование подобных спецсредств было замечено, например в Санкт-Петербурге, где, по данным «МБХ медиа», электрошокеры применяли массово.

Кроме того, на акциях были замечены люди, которые задерживали протестующих и при этом носили не форму и отличительные знаки силовых структур, а гражданскую одежду. Такие инциденты были замечены в Челябинске, о чем сообщила корреспондент «Русской планеты» Анастасия Красильникова. Также люди в штатском «вязали» протестующих в Волгограде и в Белгороде, о чем сообщил Telegram-канал «МБХ медиа».

«ОВД-Инфо» сообщает, что на 22:19 (мск), на протестных акциях задержано уже более 1000 человек в 82 городах.

Поделиться
ТЕГИ
Алексей Навальный
Протесты
Россия
Силовики
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!