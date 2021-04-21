В городах России противников Владимира Путина задерживал люди в штатском

Политика

21 апреля по российским городам снова прокатилась волна протестов.

Одним из основных требований митингующих стало допустить независимых врачей к оппозиционному политику Алексею Навальному, который содержится в колонии во Владимирской области. В конце марта стало известно, что у оппозиционера возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Силовые структуры отметились очередным жестким ответом на протестные акции. Против демонстрантов применялись, ставшие уже классическими, дубинки, а также перцовый газ и электрошокеры. Использование подобных спецсредств было замечено, например в Санкт-Петербурге, где, по данным «МБХ медиа», электрошокеры применяли массово.

Кроме того, на акциях были замечены люди, которые задерживали протестующих и при этом носили не форму и отличительные знаки силовых структур, а гражданскую одежду. Такие инциденты были замечены в Челябинске, о чем сообщила корреспондент «Русской планеты» Анастасия Красильникова. Также люди в штатском «вязали» протестующих в Волгограде и в Белгороде, о чем сообщил Telegram-канал «МБХ медиа».

«ОВД-Инфо» сообщает, что на 22:19 (мск), на протестных акциях задержано уже более 1000 человек в 82 городах.