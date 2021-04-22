Врачи Алексея Навального пошли против решения своего подопечного

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Врачи оппозиционного политика Алексея Навального попросили его отказаться от своего решения о голодовке и перестать подвергать свое здоровье и жизнь опасности. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте «Медиазоны».

Лечившие оппозиционера на свободе медики просят его пойти на компромисс – согласиться с осмотром, который провели врачи гражданской больницы во Владимире и прекратить голодовку.

По их словам, во владимирской больнице были проведены все необходимые исследования. Их результаты были переданы врачам оппозиционера. Те в свою очередь изучат материалы и направят собственное заключение обратно специалистам больницы во Владимире.

Авторы обращения отмечают, что они предприняли все усилия, чтобы получить доступ к своему пациенту, однако этого не произошло.

Они подчеркивают, что дальнейшая голодовка Навального может вызвать существенный вред для здоровья оппозиционера и даже «привести к самому печальному исходу — к смерти».

«Если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого», — отмечают врачи Навального.

Исходя из того, что задача врачей политика – сохранить его жизнь, они обратились к нему самому.

«<…> просим немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья и считаем факт допуска к нему гражданских врачей, проведение объективных исследований и консилиумов достаточным для этого», — говорится в опубликованном на «Медиазоне» обращении.

Между тем, медики настаивают, что Навального необходимо перевести на стационарное лечение в столицу.

Обращение подписано пятью разными специалистами в области кардиологии, реаниматологии, неврологии и нейрохирургии, в том числе главой признанного иностранным агентом «Альянса врачей» Анастасией Васильевой.