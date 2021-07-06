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Политика
Беларусь «объявила войну» против украинских телеканалов
6 июля, 2021 13:40
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
В Беларуси заблокированы два украинских телеканала. Об этом сообщило министерство информации республики.
Сообщается, что аннулировано разрешение на вещание украинских телепрограмм UA и KVARTAL TV из-за нарушений в области рекламы.
Примечательно, что одним из собственников Kvartal TV ранее был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Александр Лукашенко объявил «войну» с «шантажом в международном масштабе».
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