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Политика
Арсен Аваков подготовил «жесткий выход» Владимиру Зеленскому
14 июля, 2021 15:04
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова приведет к досрочным выборам президента страны. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что Аваков подал в отставку «после встречи со своим товарищем и новым смотрящим за Украиной от Америки». Из этого Кива сделал вывод, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «готовят жесткий выход». Поскольку он не сможет противостоять своим противникам, что приведет к досрочным выборам главы государства.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, занимающий свой пост более 7 лет, принял решение уйти в отставку. Свое заявление он закончил фразой «Честь имею».
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