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Армения решила не выпускать из страны всех способных воевать мужчин

Анастасия Красильникова
28 сентября, 2020 22:27
1 мин
Фото
Фото: Freepic

Правительство Армении ограничило выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет на фоне обострения конфликта с Азербайджаном из-за непризнанного Нагорного Карабаха.

Как пишет Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации страны, мужчины этой возрастной категории смогут покинуть республику только с письменного разрешения военкоматов.

Напомним, 27 сентября начались столкновения между Арменией и Азербайджаном. Каждая из стран обвиняет друг друга в начале боевых действий.

Государства 30 лет ведут спор из-за Накорного Карабаха. В 1991 году он провозгласил независимость от Азербайджана. Территория преимущественно населена армянами. В 1994 году при посредничестве России страны подписали протокол о перемирии.

Ранее Минобороны Азербайджана сделало последнее предупреждение Армении. Страна собирается предпринять ответные меры против противника.

темы
война
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