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Правительство Армении ограничило выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет на фоне обострения конфликта с Азербайджаном из-за непризнанного Нагорного Карабаха.

Как пишет Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации страны, мужчины этой возрастной категории смогут покинуть республику только с письменного разрешения военкоматов.



Напомним, 27 сентября начались столкновения между Арменией и Азербайджаном. Каждая из стран обвиняет друг друга в начале боевых действий.

Государства 30 лет ведут спор из-за Накорного Карабаха. В 1991 году он провозгласил независимость от Азербайджана. Территория преимущественно населена армянами. В 1994 году при посредничестве России страны подписали протокол о перемирии.

Ранее Минобороны Азербайджана сделало последнее предупреждение Армении. Страна собирается предпринять ответные меры против противника.