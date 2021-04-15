Аргентинский президент похвалил российский «Спутник V» после перенесенного коронавируса

Политика

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что легко перенес коронавирус благодаря вакцине «Спутник V» российского производства.

«Я смог хорошо перенести благодаря вакцине, что я получил», — сказал глава государства в своем обращении к гражданам страны, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, вакцина «Спутник V» российского производства вызывает высокий иммунный ответ даже при использовании одной дозы.

Как сообщили ученые из Аргентины, жителям страны было решено вводить только первую дозу препарата, а применение второй - отложить на три месяца.