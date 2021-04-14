Российский «Спутник V» оказался эффективен даже при использовании одной дозы

Наука и медицина

Вакцина против COVID-19 «Спутник V» российского производства вызывает высокий иммунный ответ даже при использовании одной дозы.

Как сообщили ученые из Аргентины, жителям страны было решено вводить только первую дозу препарата, а применение второй - отложить на три месяца. Так власти хотели привить как можно больше людей из-за нехватки вакцин от коронавируса в мире.

Согласно анализу на иммунный ответ на вакцину «Спутник V», у 94% из 288 человек присутствовали антитела после получения только одной дозы, сообщает РИА «Новости».

«Спутник V» создан на основе вектора аденовируса. В вакцине на месте кода аденовируса, который вызывает инфекцию, вставлен материал с кодом белка от шипа коронавируса. Он помогает организму вырабатывать антитела. Препарат требует хранения при температуре минус 18 градусов и выпускается в двух формах - замороженной и высушенной, вторая упрощает логистику.