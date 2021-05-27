Анджей Дуда сообщил о «большом ударе» для Польши со стороны России

Политика

Польша разочарована строительством российского трубопровода «Северный поток — 2», чему не стали препятствовать американские власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова.

«Для Польши это большой удар - завершение строительства проекта «Северный поток — 2», на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США», - сказал президент Польши Анджей Дуда.

Он считает, что через год постепенно будет сокращаться транзит газа через Украину и соответственно Польшу, и они будут завязаны на «Северном потоке».

Напомним, президент США Джо Байден признал, что ограничительные меры против российского газопровода «Северный поток - 2» теперь контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.