Новости – Экономика
Экономика
Финальный рывок: российская «Фортуна» принялась за «Северный поток-2»
23 мая, 2021 16:04
1 мин
1 мин
Gazprom/Instagram.com/Globallookpress
Российский корабль-трубоукладчик «Фортуна» приступил к достройке «Северного потока-2». Проект готов уже более, чем на 95 процентов.
Разрешение на строительство выдали надзорные ведомства ФРГ. Финальная стадия процесса проходит в территориальных водах Германии.
«Фортуна», в настоящее время, работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями» - приводит сообщение компании-оператора проекта, Nord Stream 2 AG издание «RT на русском».
Напомним ранее в Украине заявили, что завершение строительства газопровода можно будет рассматривать как дипломатическое поражение США.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку