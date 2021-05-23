Финальный рывок: российская «Фортуна» принялась за «Северный поток-2»

Экономика

Российский корабль-трубоукладчик «Фортуна» приступил к достройке «Северного потока-2». Проект готов уже более, чем на 95 процентов.

Разрешение на строительство выдали надзорные ведомства ФРГ. Финальная стадия процесса проходит в территориальных водах Германии.

«Фортуна», в настоящее время, работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями» - приводит сообщение компании-оператора проекта, Nord Stream 2 AG издание «RT на русском».

Напомним ранее в Украине заявили, что завершение строительства газопровода можно будет рассматривать как дипломатическое поражение США.