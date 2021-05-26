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Политика
Главный противник «Северного потока - 2» сдался и разрешил достроить газопровод
26 мая, 2021 04:01
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Gazprom/Instagram.com
Американский лидер Джо Байден признал, что ограничительные меры против российского газопровода «Северный поток - 2» теперь контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
Глава государства заявил, что санкции против российского трубопровода не привели бы к его остановке, поскольку газопровод практически достроен, сообщает РИА «Новости».
На днях российский корабль-трубоукладчик «Фортуна» приступил к достройке «Северного потока-2». Проект готов уже более, чем на 95 процентов.
Разрешение на строительство выдали надзорные ведомства ФРГ.
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