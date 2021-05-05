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Политика
Александра Лукашенко обвинили в преступлениях «против человечности» и «зверствах»
5 мая, 2021 10:16
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press
Немецкие адвокаты обратились в Федеральную прокуратуру Германии с заявлением о совершении президентом Беларуси Александром Лукашенко преступлений.
От имени десяти пострадавших белорусов они заявили о преступлениях Лукашенко против человечности в связи с применением насилия. Сторона защиты призвала Германию провести независимое расследование этих преступлений.
Адвокаты представляют интересы белорусов, переживших пытки лишением пищи, сна и стоянии на коленях, которые подорвали их здоровье. Действия властей они назвал «зверскими», – пишет DW.
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