Александра Лукашенко обвинили в преступлениях «против человечности» и «зверствах»

Политика

Немецкие адвокаты обратились в Федеральную прокуратуру Германии с заявлением о совершении президентом Беларуси Александром Лукашенко преступлений.

От имени десяти пострадавших белорусов они заявили о преступлениях Лукашенко против человечности в связи с применением насилия. Сторона защиты призвала Германию провести независимое расследование этих преступлений.

Адвокаты представляют интересы белорусов, переживших пытки лишением пищи, сна и стоянии на коленях, которые подорвали их здоровье. Действия властей они назвал «зверскими», – пишет DW.

Александр Лукашенко пообещал Евросоюзу проблемы.