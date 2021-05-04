Александр Лукашенко пообещал Евросоюзу проблемы

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Романом Головченко, в ходе которой прокомментировал санкции против республики со стороны Европы.

По словам Лукашенко, Беларусь все время пытаются запугать ограничительными мерами, пишет Белта. Он попросил правительство предоставить ему информацию о самых крупных проектах европейских инвесторов на территории республики, чтобы «посмотреть на их работу». «Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат», - заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил, что попытки запугать Беларусь санкциями нельзя оставлять без ответа. «Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна».