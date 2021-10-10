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Политика
Александр Лукашенко уехал из Минска и прокатился на мотоцикле по полям
10 октября, 2021 17:35
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Pixabay
Президент Беларуси Александр Лукашенко в эти выходные прокатился на мотоцикле и провел инспекцию полей.
«Рабочие выходные Первого: уборка, посевная, дороги и настроения на селе - все под контролем. И да, Первый на мотоцикле», - сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко проехал на мотоцикле по лесной дороге, проверяя поля. Затем президент побеседовал с пенсионерками на местном кладбище.
Доклады министров также проводились в полях.
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