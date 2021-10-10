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Политика
Германия проверит причастность Александра Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов
10 октября, 2021 13:12
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look press
Власти Германии расследуют причастность президента Беларуси Александра Лукашенко к миграционному кризису и перевозке нелегальных мигрантов в ФРГ. Об этом сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на источники.
По версии немецких следователей, Лукашенко пытается «шантажировать Европу с целью снятия санкций» с Минска. Для этого белорусский лидер якобы спровоцировал миграционный кризис и «на государственном уровне» организовал перевозку беженцев.
В федеральной полиции Германии сообщают, что с начала августа через территорию Польши из Беларуси в ФРГ нелегально добрались почти 4 тыс. иностранцев. Речь идет о сирийцах и иракцах, пишет ТАСС.
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