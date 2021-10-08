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Бизнес
«Только пошевеливайтесь»: Лукашенко готов рекламировать продукты под брендом «ЯБатька»
8 октября, 2021 18:36
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Беларуси заявил о готовности бесплатно рекламировать продукцию, например, под маркой «ЯБатька». Об этом он сказал на встрече с представителями членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
«Милости прошу», - сказал Лукашенко, если вы хотите продавать продукты под маркой «ЯБатька». Белорусский лидер заявил о готовности бесплатно рекламировать такую продукцию, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Только пошевеливайтесь», - поторопил Лукашенко.
Александр Лукашенко хочет найти свой путь для Беларуси в «дикой рыночной вакханалии».
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