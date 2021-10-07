Александр Лукашенко: «Какие санкции? У нас санкций нет»
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не драматизировать ситуацию с западными санкциями. Об этом он заявил во время совещания о противодействии санкционным мерам Запада.
По словам Лукашенко, против Беларуси идет гибридная война, экономической составляющей которой являются санкции. При этом глава государства заявил, что он не склонен драматизировать ситуацию, отметив, что и в правительстве к ним относятся спокойно. «Какие санкции? У нас санкций нет», - сказал глава государства.
Лукашенко подчеркнул, что Минск уже привык к различным ограничительным мерам Запада и научился им противодействовать. При этом попытки запугать Беларусь оборачиваются против той страны, которая вводит санкции. «Это уже почувствовали на себе и Прибалтийские страны, и Польша, и Украина», - сообщает телеграм-канал «Пул Первого».