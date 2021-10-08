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Экономика
Александр Лукашенко хочет найти свой путь для Беларуси в «дикой рыночной вакханалии»
8 октября, 2021 15:21
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением относительно наблюдающегося в Беларуси роста цен. Об этом он рассказал в ходе собрания представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
По его словам, складывающаяся Беларуси ситуация с ценами недопустима.
Лукашенко заявил, что Беларусь «в этой дикой рыночной вакханалии» должна найти свой путь и сдержать рост цен, особенно на социально значимые товары.
Белорусский лидер подчеркнул, что государство особое внимание уделяет именно контролю за формированием цен. «Ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность», – приводит слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
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