Новости – Экономика
Экономика
Европарламент хочет побольнее ударить по экономике Беларуси
7 октября, 2021 18:13
1 мин
1 мин
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look press
Европарламент принял резолюцию с призывом ввести пятый пакет санкций против Беларуси.
Европарламент призвал ввести пятый пакет санкций «в срочном порядке». За резолюцию проголосовали 506 депутатов.
Депутаты настоятельно призвали Европейский Совет в ближайшее время согласовать санкционную политику против Минска. По их мнению, необходимо разработать стратегию, которая будет предусматривать переход к более решительному подходу к санкциям в отношении «белорусского режима».
В Европарламенте призвали «включить в пакет экономических санкций дополнительные сектора». Ограничительные меры должны затронуть «все оставшиеся неохваченными государственные банки и ключевые компании», сообщает Zerkalo.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости