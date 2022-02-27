Александр Лукашенко убедил Владимира Зеленского спасти государственный суверенитет Украины
Президент Беларуси Александр Лукашенко убедил украинского коллегу Владимира Зеленского спасти государственный суверенитет Украины и начать переговоры с Россией. Об этом заявил белорусский общественный деятель Юрий Воскресенский.
Лукашенко по просьбе украинских депутатов согласился поговорить с Зеленским. Звонок должен был состояться сегодня, 27 февраля еще в 9 утра, однако президент Украины «отказался разговаривать». Возможно под давлением Запада.
По словам Воскресенского, Зеленский позвонил Лукашенко только днем. Белорусский лидер как опытный переговорщик убедил украинского президента «спасти государственный суверенитет Украины» и остановить трагедию. Украинская делегация сейчас выезжает в Гомель, сообщает телеграм-канал «RT».
Александр Лукашенко про Владимира Зеленского и переговоры: Человек в неадеквате.