Александр Лукашенко не устрашился опасности и все равно встретится с Владимиром Путиным

Политика

Несмотря на недавнее предотвращение покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко, глава республики продолжает в полностью выполнять свои обязанности. В том числе, он не отменил запланированную очную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского главы Наталья Эйсмонт.

Представителю Лукашенко задали вопрос, был ли скорректирован график президента или меры безопасности в связи с попыткой «госпереворота» и предотвращением покушения.

«Президент исполняет свои обязанности согласно конституции. И в абсолютно полном объеме. По заранее определенному графику и отработанным схемам обеспечения безопасности», - ответила Эйсмонт.

В частности, остается в силе запланированная на 22 апреля встреча Лукашенко с Путиным в Мсокве.

«Встреча президентов Беларуси и России сейчас готовится», - приводит слова пресс-секретаря РИА «Новости».

Напомним, 17 апреля Лукашенко заявил, что в Москве были задержаны лица, которые якобы готовили покушение на его членов семьи. В свою очередь ФСБ РФ, которая проводила задержание, сообщила, что задержанные готовили «военный переворот» и «физическое устранение» Лукашенко.