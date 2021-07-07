Александр Лукашенко назван лидером всего постсоветского пространства
Президент Беларуси Александр Лукашенко – лидер не просто нации, а всего постсоветского пространства.
Так прокомментировал его решение разрешить безвизовый въезд иностранцам из 73 стран в Беларусь на вакцинацию народный депутат Украины Евгений Шевченко. По его словам, он обратился к руководителям ряда государств, «но откликнулся именно президент Беларуси».
Шевченко отмечает, что работающие в Беларуси украинцы смогут не уезжать домой ради получения вакцины.
«Удобно это и для тех, кто живет в приграничных областях с Беларусью – кому проще приехать в Беларусь и вакцинироваться, чем ехать в свой областной центр», — отметил депутат, сообщает Telegram-канал «Беларусь».
Напомним, 1 июля белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому, вводится безвизовый режим для граждан 73 государств, желающих привиться в республике от коронавируса.
Полный курс вакцинации от СOVID-19 в Беларуси для иностранцев обойдется в 130-150 местных рублей (50-60 долларов).