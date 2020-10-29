Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Александр Лукашенко неожиданно избавился от главы МВД Юрия Караева

Антон Мельников
29 октября, 2020 12:04
1 мин
Youtube / TUT.BY. Политика
Youtube / TUT.BY. Политика

Белорусский президент Александр Лукашенко уволил главу Министерства внутренних дел Юрия Караева. О неожиданной кадровой перестановке сообщил Telegram-канал «Пул Первого», который называют приближенным к властям Беларуси.

Ранее Краев допустил ряд резких комментариев по поводу ситуации в Беларуси, в частности он заявил, что в стране идёт война и поддержал силовиков, которые проявляют жестокость по отношению к протестующим.

По данным Telegram-канала Znak.com, новым министром стал Иван Кубраков, который ранее занимал пост главы милиции в Минске.

Ранее Караев заявлял, что силовикам удалось пресечь переход через границу Беларуси инструкторов, которые должны были научить протестующих силовому противостоянию и констатировал «вторую волну» митингов в стране.

темы
МВД
Александр Лукашенко
Беларусь
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!