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Белорусский президент Александр Лукашенко уволил главу Министерства внутренних дел Юрия Караева. О неожиданной кадровой перестановке сообщил Telegram-канал «Пул Первого», который называют приближенным к властям Беларуси.

Ранее Краев допустил ряд резких комментариев по поводу ситуации в Беларуси, в частности он заявил, что в стране идёт война и поддержал силовиков, которые проявляют жестокость по отношению к протестующим.

По данным Telegram-канала Znak.com, новым министром стал Иван Кубраков, который ранее занимал пост главы милиции в Минске.

Ранее Караев заявлял, что силовикам удалось пресечь переход через границу Беларуси инструкторов, которые должны были научить протестующих силовому противостоянию и констатировал «вторую волну» митингов в стране.