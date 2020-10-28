Белорусские силовики отчитались о спасении страны от тысячи зарубежных инструкторов

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Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что спецслужбы пресекли попытки въехать в страну порядка тысячи иностранных инструкторов. Они, по версии Караева, хотели попасть на территорию Беларуси чтобы обучить протестующих силовому противостоянию на проходящих митингах.

«Такого уже прямо присутствия инструкторов мы не чувствуем. Единичные случаи есть. В основном они сами себя обучают в телеграм-каналах, чатах», - заявил Караев.

Глава МВД добавил, что многие из радикально-настроенных протестующих в телеграм-каналах – «начинающие террористы», которых силовики легко обнаруживают и нейтрализуют.

Караев отметил, что инструкторами были «крепкие молодые люди», которые пытались въехать преимущественно с территории Украины, Польши и Литвы, передаёт Lenta.ru.