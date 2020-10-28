В Беларуси своя «вторя волна»: Глава МВД рассказал о второй волне протестов в стране

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Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что в стране наблюдается вторая волна протестов. Первая, по его словам, была остановлена в течение трех дней 9-11 августа.

По словам Караева, сейчас в Беларуси наблюдаются поджоги государственных зданий и органов внутренних дел, нападения на сотрудников и призыву к таким действиям.

Глава МВД рассказал, что недавно в городе Мозырь Гомельской области было подожжено здание ГАИ, передаёт «ТАСС».

«Он будет сопли распускать, мямлить, что не хотел, что попал под деструктивное влияние Telegram-каналов, его кто-то зомбировал", - прокомментировал происшествие министр. - Естественно, своей головы у него уже давно нет. Его мозги заплыли жиром от безопасной и беспечной жизни, которую, кстати, обеспечил ему один человек в стране – президент».

Ранее белорусские силовики отчитались о спасении страны от тысячи зарубежных инструкторов.