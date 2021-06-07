Новости – Политика
Политика
Александр Лукашенко больше не почетный доктор наук
7 июня, 2021 15:04
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора наук. Об этом сообщила представитель учебного заведения.
Как пояснили в университете, основанием для такого решения стали факты нарушение прав человека в Беларуси, а также «неуважение к государству Украина».
Лукашенко стал первым из 107 человек, кого университет лишил звания доктора наук, пишет «РИА Новости».
Ранее по теме: Александр Лукашенко призвал не «дергаться» и «париться»
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку