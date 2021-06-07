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Политика
В Кремле призвали Минск не играть «в кошки-мышки»
7 июня, 2021 13:57
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Frolov Mikhail/Komsomolskaya Pravda/Global Look press
В Кремле прокомментировали заявление главы «Уралхима» Дмитрия Мазепина о непричастности к финансированию Telegram-канала NEXTA (признан экстремистским в Беларуси).
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никто ни в чем не обвинял Мазепина. В Кремле не знают, о ком говорили в Минске. Фамилия главы «Уралхима» не произносилась. «Белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть», — сказал он.
Версия о финансировании NEXTA из России появились после интервью задержанного в Минске Романа Протасевича. Он сообщил, что канал получал деньги от компании российского олигарха, пишет ТАСС.
Белорусский телеканал показал фильм-расследование об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске.
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