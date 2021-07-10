Афганистан запросил военной помощи России в борьбе с боевиками
Кабул призвал Россию, Китай и Индию помочь государству в борьбе с террористами техническими оборонительными силами.
При этом, как подчеркнул советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохим, «любая внешняя помощь не должна приводить ко вмешательству во внутренние дела страны».
«Нам не нужно заменять одну сверхдержаву другой, мир и стабильность возможны только в случае сотрудничества со всеми в регионе и за его пределами», — приводит слова советника РИА «Новости».
Обострение ситуации в Афганистане началось в июне на фоне вывода из страны войск Соединенных Штатов Америки. Американские военные находились на территории государства с 2001 года. Как только они покинули Афганистан, боевики террористической организации «Талибан» (запрещена в России) начали захват территорий. В данный момент боевики уже контролируют границу с Таджикистаном и часть сельских территорий, а также продолжают наступление на крупные города.
Удивительно, но являясь соратницей и Афганистана, и Таджикистана, Россия, кажется, впервые в истории, начала открытые переговоры с «Талибаном». В Кремле это объяснили тем, что Москве эти «контакты необходимы». Российские оппозиционеры отреагировали на происходящее весьма ярко - потребовали от Центризбиркома не регистрировать список кандидатов «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, так как министр иностранных дел Сергей Лавров явно связан с террористами.