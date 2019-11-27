Зеленский готов к отдельной встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам в различных форматах в рамках саммита «нормандской четверки» 9 декабря в Париже, включая двусторонние.

Такое заявление украинский лидер сделал на брифинге в Вильнюсе.

«Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным»,— цитирует Зеленского «Интерфакс».

Информацию об отдельной встрече Путина и Зеленского на полях «нормандского саммита» в Париже также подтвердил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом»,— сказал он журналистам.

Ранее представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к противостоянию остальным участникам «нормандской четверки».

Политик уверен, что лидеры России, Франции и Германии попытаются убедить господина Зеленского согласиться на «все требования, которые предъявляет Москва».

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