«Нормандская четверка» встретится в Париже в начале декабря

9 декабря в Париже состоится саммит «нормандского формата» с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.

9 ноября ополченцы ДНР и украинские военные начали разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе - Богдановка-Петровское. Процесс отвода сил является одним из важнейших условий для встречи «нормандской четверки», отмечает «Интерфакс».

Ранее представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к противостоянию остальным участникам «нормандской четверки».

Политик уверен, что лидеры России, Франции и Германии попытаются убедить господина Зеленского согласиться на «все требования, которые предъявляет Москва».

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