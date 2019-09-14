Главе Украины советуют быть готовым к натиску Москвы

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к противостоянию остальным участникам «нормандской четверки», считает представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.

Политик уверен, что лидеры России, Франции и Германии попытаются убедить господина Зеленского согласиться на «все требования, которые предъявляет Москва».

Ключевыми требованиями, по мнению киевского представителя, могут стать предоставление широких полномочий представителям ДНР и ЛНР, а также проведение выборов на Донбассе.

Время и место встречи «нормандской четверки» пока не определено, отмечает РИА «Новости».

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил о желании интегрироваться с Россией.