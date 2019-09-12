Донбасс захотел стать частью России

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил о желании интегрироваться с Россией. В Донецке уверены в необходимости стать федеративным округом РФ.

При этом, в ДНР не отказываются от выполнения всех пунктов «Минских соглашений». Не отрицают они и соглашения о передаче контроля над границей Украине.

Но в республике напомнили, что все пункты должны выполнять и в Киеве. Так парламент Украины обязан закрепить в конституции особый статус Донбасса, пишет «Лента.ру».

Ранее Денис Пушилин заявил о восстановлении железнодорожного прямого сообщения с Россией. По словам главы республики это произойдет в ближайшее время.