Донбасс захотел стать частью России
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил о желании интегрироваться с Россией. В Донецке уверены в необходимости стать федеративным округом РФ.
При этом, в ДНР не отказываются от выполнения всех пунктов «Минских соглашений». Не отрицают они и соглашения о передаче контроля над границей Украине.
Но в республике напомнили, что все пункты должны выполнять и в Киеве. Так парламент Украины обязан закрепить в конституции особый статус Донбасса, пишет «Лента.ру».
Ранее Денис Пушилин заявил о восстановлении железнодорожного прямого сообщения с Россией. По словам главы республики это произойдет в ближайшее время.
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