ООН заявила о почти двух млн нуждающихся в помощи сирийцах

Не менее 1,8 миллиона жителей северо-востока Сирии, где сейчас проходит военная операция Анкары, нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Из 3 миллионов женщин, детей и мужчин на северо-востоке (Сирии - ред.) 1,8 миллиона уже нуждались в гуманитарной помощи, включая 910 тысяч остро нуждающихся в ней», — заявил представитель генсека, говоря о начале турецкой операции.

Ранее, пишет РИА «Новости», ООН заявила о намерении активизировать гуманитарную деятельность в районах Сирии, где развернута турецкая военная операция.

Напомним, 9 октября турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира». Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. В ней отказались участвовать силы США, американских военных вывели с северных территорий Сирии.

После этого, ЕС призвал Турцию прекратить военную операцию. Анкара пообещала «серьезно пересмотреть» сотрудничество с Евросоюзом из-за его предвзятого отношения.