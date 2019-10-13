Британия призвала Турцию прекратить операцию в Сирии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Турции Тайипа Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.

По словам политика, Британия и другие страны готовы поддержать переговоры о перемирии.

Премьер выразил беспокойство относительно военной операции Турции, поскольку она может «ухудшить гуманитарную ситуацию там и подорвать прогресс, достигнутый в борьбе с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России)».

«Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания не может поддержать военную операцию Турции. Он призвал президента прекратить операцию и начать диалог, а также сказал, что Великобритания и международные партнеры готовы поддержать переговоры о перемирии», — приводит «РИА Новости» сообщение канцелярии премьера.

Турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира» 9 октября. Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

Ранее Курды заявили об убийстве 75 турецких солдат.