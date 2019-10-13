Курды заявили об убийстве десятков турецких солдат

Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» нанесли удар по турецкой армии в Рас эль-Айне, в результате которого погибли 75 турецких солдат.

По данным курдского агентства Firat, еще 19 военных получили ранения.

Также были уничтожены семь танков.

Накануне Минобороны Турции заявило, что стратегически важный город Рас эль-Айн взят под контроль вооруженными силами Турции и оппозиционной «Сирийской национальной армией», которые ведут наступление на севере Сирии.

Ранее солдаты Анкары захватили приграничный населенный пункт Сулук в северо-восточной части сирийской провинции Ракка. Информации о жертвах среди мирного населения пока нет.