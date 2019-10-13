Турецкие военные захватили населенный пункт в Сирии

Турецкие военные захватили приграничный населенный пункт Сулук в северо-восточной части сирийской провинции Ракка.

«Войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук на северо-востоке Ракка», - передает сирийский телеканал Ikhbariya.

Накануне Минобороны Турции заявило, что стратегически важный город Рас эль-Айн взят под контроль вооруженными силами Турции и оппозиционной «Сирийской национальной армией», которые ведут наступление на севере Сирии.

9 октября турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира». Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

Ранее власти Германии остановили экспорт оружия в Анкару, чтобы турецкие военные не могли использовать их оружие в Сирии.