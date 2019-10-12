Турция осталась без немецкого оружия из-за операции в Сирии

Власти Германии остановили экспорт оружия в Анкару в связи с военной операцией Турции в Сирии.

Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Мас в интервью газете Bild am Sonntag.

«С учетом турецкого наступления на северо-востоке Сирии правительство ФРГ более не будет давать разрешение на продукцию военного назначения, которую Турция может задействовать в Сирии», — подчеркнул министр иностранных дел.

Отметим, что Турция является крупнейшим импортером немецкого оружия.

Напомним, 9 октября турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира». Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

По данным разных источников, Анкара уже нейтрализовала 400 боевиков, однако обе стороны также сообщили о потерях мирного населения.

Несколькими часами ранее глава России Владимир Путин заявил о необходимости освободить Сирию от иностранного военного присутствия.