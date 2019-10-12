Путин хочет освободить Сирию от иностранных военных

Глава России Владимир Путин заявил о необходимости освободить Сирию от иностранного военного присутствия.

По словам президента, Россия и сама готова вывести войска из Сирии, если легитимное руководство государства скажет, что не нуждается в них.

«И с иранскими партнерами, и с турецкими, неоднократно говорили об этом и американским нашим партнерам... И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена», — приводит RT слова Путина.

Напомним, 9 октября турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира». Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

По данным разных источников, Анкара уже нейтрализовала 400 боевиков, однако обе стороны также сообщили о потерях мирного населения.

Ранее террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции в Сирии.