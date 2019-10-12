ИГ взяла ответственность за взрыв на пути российских военных

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции в Сирии.

Об этом сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете.

Взрыв произошел накануне в провинции Деръа.

Российские военные в результате инцидента не пострадали. Двое сотрудников сирийских органов безопасности получили легкие ранения.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин заявлял, что боевики активизировались на фоне военной операции Турции «Источник мира».

Напомним, о проведении операции на севере Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 5 октября.

В ней отказались участвовать силы США, американских военных вывели с северных территорий страны. 9 октября турецкие военные вошли в Сирию.