ИГ взяла ответственность за взрыв на пути российских военных
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции в Сирии.
Об этом сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете.
Взрыв произошел накануне в провинции Деръа.
Российские военные в результате инцидента не пострадали. Двое сотрудников сирийских органов безопасности получили легкие ранения.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин заявлял, что боевики активизировались на фоне военной операции Турции «Источник мира».
Напомним, о проведении операции на севере Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 5 октября.
В ней отказались участвовать силы США, американских военных вывели с северных территорий страны. 9 октября турецкие военные вошли в Сирию.
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