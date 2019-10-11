В Сирии боевики подорвали бомбы на пути российских военных
В Сирии боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции. Никто из российских военных не пострадал.
Инцидент произошел в провинции Деръа, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
По его словам, первым подорвалось самодельное безоболочное устройство. Спустя 20 минут после взрыва к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В этот момент боевики подорвали еще одно самодельное устройство.
В результате пострадали двое сотрудников сирийских органов безопасности.
Бакин уверен, что боевики активизировались на фоне турецкой военной операции, передает РИА «Новости».
Напомним, о проведении операции на севере Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 5 октября. В ней отказались участвовать силы США, американских военных вывели с северных территорий страны.
9 октября турецкие военные вошли в Сирию.
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