В Сирии боевики подорвали бомбы на пути российских военных

В Сирии боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции. Никто из российских военных не пострадал.

Инцидент произошел в провинции Деръа, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, первым подорвалось самодельное безоболочное устройство. Спустя 20 минут после взрыва к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В этот момент боевики подорвали еще одно самодельное устройство.

В результате пострадали двое сотрудников сирийских органов безопасности.

Бакин уверен, что боевики активизировались на фоне турецкой военной операции, передает РИА «Новости».

Напомним, о проведении операции на севере Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 5 октября. В ней отказались участвовать силы США, американских военных вывели с северных территорий страны.

9 октября турецкие военные вошли в Сирию.