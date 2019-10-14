Турция обиделась на ЕС после осуждения военной операции в Сирии

Анкара намерена «серьезно пересмотреть» сотрудничество с Евросоюзом из-за предвзятого отношения ЕС к военной операции Турции на северо-востоке Сирии.

«Для ЕС неприемлемо проявлять подход, который защищает членов террористической группировки», - говорится в заявлении МИД Турции, выдержки из которого приводит Анатолийское агентство новостей.

Ранее на встрече Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге в специальном заявлении было выражено осуждение вооруженной операции Турции на северо-востоке Сирии.

Еще ранее с призывом прекратить военную операцию выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Кроме этого, американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности наложить на Турцию санкции в связи с военной операции Анкары в Сирии против союзных США вооруженных сил SDF.

9 октября турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира». Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. В ней отказались участвовать силы США, американских военных вывели с северных территорий Сирии.