Дональд Трамп готов ввести санкции против Турции

Дональд Трамп готов ввести санкции против Турции

Фото: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности наложить на Турцию санкции в связи с военной операции Анкары в Сирии против союзных США вооруженных сил SDF.

Как сообщил президент США в своем Twitter, работа над этим уже ведется.

«Министерство финансов готово начинать, может потребоваться дополнительный закон», — пояснил Трамп.

Ранее, пишет Газета.ру, глава Минфина США Стивен Мнучин отмечал, что ведомство готово «немедленно» ввести санкции, если наступит такая необходимость.

9 октября турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира». Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. В ней отказались участвовать силы США, американских военных вывели с северных территорий Сирии.

Ранее Россия ввела свои войска в Сирию, чтобы не допустить притока боевиков к своим границам.

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