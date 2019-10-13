Россия ввела свои войска в Сирию, чтобы не допустить притока боевиков к своим границам, заявил глава государства Владимир Путин.

«Мы не могли позволить, чтобы потом оттуда хлынул поток боевиков в страны бывшего Советского Союза, с которыми у нас прозрачные границы и нет визового режима; мы не могли позволить, чтобы оттуда инфильтрация началась боевиков на российскую территорию. Это мы уже хорошо проходили и знаем, к чему это может привести, по не таким уж давним событиям на Северном Кавказе России»,— приводит слова президента RT.

Путин отметил, что поддержка легитимного правительства в Сирии не значит, что у действующего руководства страны нет никакой ответственности за произошедшее.

«Но это совсем не значит, что мы должны были позволить террористическим организациям захватить территорию Сирии и устроить там квазигосударственное террористическое образование»,— сказал господин Путин.

9 октября турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира». Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

По последним данным, за четыре дня наступления сил Анкары на северо-восток Сирии свыше 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее Путин заявил о необходимости освободить Сирию от иностранного военного присутствия.