Из-за Турции из лагеря сбежали родственники боевиков

785 родственников боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в России) сбежали из заключения после того, как на их лагерь напали турецкие военные.

Под обстрел турецких солдат подвергся лагерь Айн-Исса на севере Сирии. Беглецы не являются выходцами из стран региона.

Тем временем, за четыре дня наступления сил Анкары на северо-восток Сирии свыше 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ООН.

Турецкие военные вошли в Сирию для проведения операции «Источник мира» 9 октября. Ее цель — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

Несколькими часами ранее британский премьер-министр Борис Джонсон призвал президента Турции Тайипа Эрдогана прекратить военную операцию. Политик уверен, действия Анкары могут ухудшить гуманитарную ситуацию и подорвать прогресс, достигнутый в борьбе террористами.