Юная россиянка скончалась после ЧП в турецком отеле
12-летняя Алиса скончалась после происшествия в турецком отеле. Ее руку затянуло в трубу бассейна.
«В начале четвертого Алиска умерла. <...> Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше», — написал ее отец Андрис Лейкуцис «ВКонтакте».
Накануне у нее началась субфебрильная лихорадка. По рекомендациям врачей, родители 12-летней россиянки отказались от транспортировки дочери в Санкт-Петербург.
За жизнь ребенка сражались турецкие и российские врачи, однако спасти ее не удалось.
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