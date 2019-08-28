Юная россиянка скончалась после ЧП в турецком отеле

12-летняя Алиса скончалась после происшествия в турецком отеле. Ее руку затянуло в трубу бассейна.

«В начале четвертого Алиска умерла. <...> Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше», — написал ее отец Андрис Лейкуцис «ВКонтакте».

Накануне у нее началась субфебрильная лихорадка. По рекомендациям врачей, родители 12-летней россиянки отказались от транспортировки дочери в Санкт-Петербург.

За жизнь ребенка сражались турецкие и российские врачи, однако спасти ее не удалось.